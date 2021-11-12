В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ УСТАНОВЛЕН ТРЁХФАЗНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Сухум. 12 ноября 2021. Абхазия-Информ. В связи с низким напряжением в сети, в Сухумской инфекционной больнице установлен трёхфазный стабилизатор напряжения LIDER. В октябре 2020 года в инфекционной больнице был введен в эксплуатацию дизель-генератор, который бесперебойно снабдил больницу электричеством.

На 11 ноября в больнице было 37 пациентов с коронавирусной инфекцией, 10 из них в тяжелом состоянии здоровья.

В Инфекционной больнице больных COVID-19 принимают с 13 октября 2020 года.

Об этом сообщает сайт столицы.



