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Абхазия Информ

В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ УСТАНОВЛЕН ТРЁХФАЗНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Новости Пятница, 12 ноября 2021 17:59
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Сухум. 12 ноября 2021. Абхазия-Информ. В связи с низким напряжением в сети, в Сухумской инфекционной больнице установлен трёхфазный стабилизатор напряжения LIDER. В октябре 2020 года в инфекционной больнице был введен в эксплуатацию дизель-генератор, который бесперебойно снабдил больницу электричеством.

На 11 ноября в больнице было 37 пациентов с коронавирусной инфекцией, 10 из них в тяжелом состоянии здоровья.

В Инфекционной больнице больных COVID-19 принимают с 13 октября 2020 года.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 12 ноября 2021 18:10

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