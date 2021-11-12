ВОЗОБНОВЛЕНО АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СУХУМОМ И НАЛЬЧИКОМ
Сухум. 12 ноября 2021. Абхазия-Информ. Международный автобусный маршрут Сухум – Нальчик возобновлен. Рейс действовал ранее, но на протяжении почти года, из-за реорганизации транспортного предприятия в Нальчике, он был приостановлен, сообщил директор сухумского АТП Леонид Шулумба.
«В этом месяце рейс возобновляется. 14 ноября автобус из Нальчика выезжает в Сухум, 15 ноября будет здесь. Автобус будет курсировать между Нальчиком и Сухумом 1 раз в неделю. Следующие рейсы из Нальчика намечены на 20 и 26 ноября», – сообщил Шулумба.
Билет в один конец будет стоить 1250 рублей.
По словам директора АТП, автобусные рейсы из Нальчика были востребованы всегда.
«Маршрут удобен для студентов, которые обучаются в Нальчике, также многие жители Абхазии интересовались, когда будет возобновлен рейс», – сказал Леонид Шулумба. Как сообщает Минтранс Кабардино-Балкарии, автобус по маршруту «Нальчик-Сухум» будет отправляться из Нальчика 14, 20 и 26 ноября в 9.30 с автовокзала № 1 на Идарова 124А, из Сухума – 16, 22 и 28 ноября в 9.30 с автостанции по ул. Чочуа, 2. Перевозки будет осуществлять МУП «Нальчикский транспорт» на комфортабельных автобусах большой вместимости.
Стоимость полного билета составит 2475 рублей.
Справки по телефонам: Сухум, справочная автостанции: +7 (840) 226-27-80. Нальчик, справочная автовокзала: +7 (8662) 91-59-23, +7 (8662) 91-59-53.
Об этом сообщает сайт столицы.
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