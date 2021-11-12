ВОЗОБНОВЛЕНО АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СУХУМОМ И НАЛЬЧИКОМ

Сухум. 12 ноября 2021. Абхазия-Информ. Международный автобусный маршрут Сухум – Нальчик возобновлен. Рейс действовал ранее, но на протяжении почти года, из-за реорганизации транспортного предприятия в Нальчике, он был приостановлен, сообщил директор сухумского АТП Леонид Шулумба.

«В этом месяце рейс возобновляется. 14 ноября автобус из Нальчика выезжает в Сухум, 15 ноября будет здесь. Автобус будет курсировать между Нальчиком и Сухумом 1 раз в неделю. Следующие рейсы из Нальчика намечены на 20 и 26 ноября», – сообщил Шулумба.