ПОВРЕЖДЕН АВТОМОБИЛЬ И.О. ГЛАВВРАЧА ПСИХБОЛЬНИЦЫ
Сухум. 12 ноября 2021. Абхазия-Информ. Ранним утром 12 ноября в п. Агудзера автомобиль временно исполняющей обязанности главного врача Республиканской специализированной психоневрологической больницы был поврежден.
После получения информации о произошедшем, в медучреждение выехал министр здравоохранения Эдуард Бутба, и.о. начальника ОВД по Гулрыпшскому району Резо Гулария, сотрудники Службы государственной безопасности.
Эдуард Бутба выразил слова поддержки руководителю психиатрической больницы Ирине Ануа и пообщался с коллективом медучреждения.