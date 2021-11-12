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Абхазия Информ

НА 11 НОЯБРЯ РИЦИНСКИЙ ПАРК ПОСЕТИЛИ 702 ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ

Новости Пятница, 12 ноября 2021 19:12
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НА 11 НОЯБРЯ РИЦИНСКИЙ ПАРК ПОСЕТИЛИ 702 ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ

Сухум. 12 ноября 2021. Абхазия-Информ. В ходе рабочей встречи премьер-министра Александра Анкваб с руководством Рицинского реликтового национального парка, в которой приняла участие вице-премьер – министр экономики Кристина Озган, обсуждались итоги финансово-хозяйственной деятельности парка за 10 месяцев и первую декаду ноября текущего года.

По информации генерального директора РРНП Адамура Багателиа, доходы составили в общей сумме 249 млн 798 тыс. рублей, в том числе: доходы от реализации билетов – 236 млн 429 тыс. рублей, от реализации минеральной воды – 1 млн 54 тыс. рублей, от пансионата «Аудхара» – 4 млн 973 тыс. 500 рублей, от арендных и иных услуг – 7 млн 341 тыс. рублей.

По состоянию на 11 ноября парк посетили 702 тысячи 251 турист.

Сумма общих расходов национального парка в указанный период составила 217 млн 311 тыс. рублей.

Основные расходы были связаны с оплатой труда – 39 млн 681 тыс. руб; отчисления в бюджет Гудаутского района от реализации билетов – 65 млн 196 тыс. рублей; отчисления в Республиканский бюджет – 41 млн 563 тыс. рублей; во внебюджетные фонды – 8 млн 333 тыс. рублей; ремонтные работы по асфальто-бетонному покрытию автодороги от КПП РРНП до озера Рица и нанесению дорожных разметок – 31 млн 626 тыс. рублей; приобретение основных средств – 2 млн 192 тыс. рублей.

Расходы на ликвидацию последствий схода лавины (расчистка участка дороги 40-56 км, капитальный ремонт моста, ремонт участков дороги на Гегский водопад и на ГЭС составили 2 млн 878 тыс. рублей: на оплату электроэнергии, услуг сторонних организаций, приобретение антисептического оборудования и пр. – 6 млн 86 тыс. рублей; на содержание пансионата «Ауадхара» – 3 млн 926 тыс. рублей.

В этом году на 9 млн 920 тыс. рублей была приобретена снегоуборочная техника.

В границах парка дополнительно организовано 8 зон туристического (пикникового) отдыха.

Руководство парка обратилось к правительству с ходатайством пересмотреть стоимость билетов для взрослых посетителей РРНП до 600 рублей, отмечая, что установленная стоимость билетов действует с 2014 года.

С учетом особого статуса и рекреационной ценности Рицинского парка, Александр Анкваб поручил министерству экономики совместно с РРНП представить предложения по выработке общего архитектурно-ландшафтного дизайна территорий, непосредственно прилегающих к береговой зоне озера Рица и Голубому озеру.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 12 ноября 2021 19:20

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