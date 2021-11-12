ПРИМУТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Сухум. 12 ноября 2021. Абхазия-Информ. В рамках договора между Тамбовским Государственным Университетом имени Г.Р. Державина и Управлением образования Администрации г. Сухум при поддержке Администрации г. Сухум делегация от Управления примет участие в I-ой Международной научно-практической конференции «Стратегия развития физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».
Делегацию возглавит главный специалист Управления образования Эмухвари Т.В.
В состав делегации вошли старший преподаватель физкультуры сш №2 Хлыбова И.Ф., старший преподаватель сш №3 Микая Р.Р., старший преподаватель сш №7 Возба С.З. и старший преподаватель сш №14 Микаелян Т.А.
Конференция будет проходить с 15 по 18 ноября в городе Тамбове.