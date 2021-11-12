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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЯД ОБЪЕКТОВ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Новости Пятница, 12 ноября 2021 20:08
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЯД ОБЪЕКТОВ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 12 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания побывал сегодня с инспекционной поездкой в Очамчырском районе, где ознакомился с ходом реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

В поездке главу государства сопровождали зам. руководителя Администрации президента Валерий Папба,  вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа,  глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава и заместитель директора УКС Демир Гамисония.

Аслан Бжания проинспектировал работы по освещению республиканской трассы «Сухум – Очамчыра». В селе Адзюбже РУП «Черноморэнерго» производит бурение для установки закладных  деталей под опоры.

Демир Гамисония доложил главе государства, что  на первом этапе будут установлены пять  трансформаторных подстанций.

«Они уже приобретены, в ближайшее время ожидается доставка опор», – сказал он.

Далее президент посетил тепличный комплекс «Кындыг-Агро» в селе Кындыг, который был запущен в 2017 году. Глава государства интересовался, по какой причине была приостановлена работа и какое количество людей работает в комплексе.

По словам директора тепличного комплекса Алика Когония израильская компания установила  неподходящее оборудование и поэтому работа была приостановлена,  но   сейчас в тепличном комплексе завершается монтаж  нового оборудования.

«Как только завершится установка,  предприятие возобновит свою работу. В тепличный комплекс вложено 450 млн рублей. В нем  планируется выращивать  до 1000 тонн томатов и огурцов. На трех гектарах будем выращивать томаты и на одном огурцы. Мы выращиваем розовые и чёрные помидоры. В работе комплекса задействовано 60 человек», – сообщил Когония.

Аслан Бжания проинспектировал ход строительства водозаборного сооружения в селе Мыку, проводимого в рамках Инвестпрограммы.

По словам замначальника УКС Демира Гамисония,  с левой и с правой стороны по 11 скважин, которые будут наполнять резервуары. Каждая из скважин даёт по 20 кубометров  воды в час.

Президент спросил, во всех ли скважинах будут глубинные насосы.

«Глубинные насосы будут установлены во всех  22 скважинах. Лимит этого года – 15 млн рублей. В этом году планируется завершить строительство двух резервуаров и 1,2 км водопроводов, связывающих скважины и подключающихся к магистральной сети. Генеральный подрядчик «Госстандартстрой», – сказал замначальника УКС.

Аслан Бжания интересовался насколько все работы проводятся в соответствии с графиками, и будет ли Очамчыра, после введения объекта в эксплуатацию, бесперебойно обеспечиваться водой.

По словам специалистов, отставаний от графика нет, но несмотря на плохое состояние разводящих сетей, до резервуаров,  которые питают  город, вода  будет доходить без проблем.

В рамках рабочей поездки Глава государства посетил детский сад «Адзыхь» в Очамчыре, который построен за счёт средств Инвестпрограммы.

Демир Гамисония рассказал, что строительство объекта завершено в 2020 году  и он передан Министерству просвещения и языковой политики.

«Есть вопрос с водоснабжением объекта. Для бесперебойного обеспечения детсада водой  необходимо установить накопительные резервуары. Этим вопросом мы занимаемся. Из  бюджета выделены средства в сумме 280 тысяч рублей. До конца этого месяца обещают завершить работы. С 2020 года по сегодняшний день объект все еще не введен в эксплуатацию. Коллектива пока нет. В здании кое-где уже плесень пробивается. Сейчас нужно спасать объект. Думаю, до конца года строители максимально устранят то, что испортилось», – сказал Гамисония.

«Когда строили объект, не понимали, что без воды он работать не  будет?» – спросил президент.

Гамисония признал, что по объектам Инвестпрограммы было много упущений. Это связано с тем, что сначала определялись  лимиты финансирования объектов, а затем уже готовилась проектно-сметная документация.

Он также  сообщил, что сгорели светильники и подрядчики составили смету на 120 тысяч по  их замене.  Но УКС не обнаружил никаких  актов о скачках  напряжения, из-за чего сгорели бы все светильники разом.

«Мы рассматриваем это как гарантийный случай, соответственно «Абхазстрой» будет устранять это за свой счёт», – подчеркнул Гамисония.

Глава государства поручил главе Администрации района в кратчайшие сроки ввести детсад «Адзыхь» в эксплуатацию.

В целом, президент оценил проведенные работы в Очамчырском районе на «удовлетворительно».

По итогам рабочей поездки Аслан Бжания провел выездное совещание с активом Очамчырского района.

Отчёт о проделанной работе  за 9 месяцев представил глава Администрации района Беслан Бигвава.

Глава государства высказал ряд замечаний относительно проведенных работ в части собираемости налогов за электроэнергию, и дал ряд поручений.  Так, по мнению президента, должны быть уволены главы сел, не обеспечившие на местах собираемость платы на электроэнергию.

В настоящее время задолженность  за потребленную электроэнергию в районе с 2017 года  составляет более 228 миллионов рублей.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 12 ноября 2021 20:28

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