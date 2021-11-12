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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ: КОГДА С РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛ НЕ СПРАШИВАЮТ, ОНИ РАБОТАЮТ В РАССЛАБЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Новости Пятница, 12 ноября 2021 20:20
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АСЛАН БЖАНИЯ: КОГДА С РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛ НЕ СПРАШИВАЮТ, ОНИ РАБОТАЮТ В РАССЛАБЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Сухум. 12 ноября 2021. Абхазия-Информ. В Очамчырском районе по линии  Инвестпрограммы идёт многоплановая работа. Это и  водоснабжение города, и строительство сельских дорог, и работы по доведению до логического конца детского сада, а также  ряд других мероприятий.  Это все будет продолжено, несмотря на то, что у нас очень скромные возможности. Об этом сообщил президент Аслан Бжания на встрече с активом Очамчырского района.

Он подчеркнул, что руководство страны всегда обращало и сегодня обращает внимание на Очамчырский район.

В 2022 году завершается Инвестпрограмма 2020–2022гг., но с 2023 года начнется  реализация новой Инвестпрограммы. Её параметры будут иными, они будут чуть больше и в плане решения проблем Очамчырского района. Сумма там будет более значимой.

«В  этом году был неплохой туристический сезон. На этом фоне мы ожидали и ожидаем увеличения собираемости налогов и оплаты за потребленную электроэнергию.

В части налогов в Очамчырском районе картина самая сложная: мы понимаем, что путины не было и выпал налог на прибыль. Только мне не понятно, почему мы не можем собрать налог на землю, ставка которого небольшая?

Я подозреваю, что это произошло по причине отсутствия должного административного пресса на руководителей сел. С  них за это не спрашивают, они работают в очень расслабленном режиме.

Во многих сёлах есть работающие предприятия, в села приезжают туристы, а показатели  по оплате налога на землю и плата за электроэнергию как были, так и остались низкими.

Бесплатно поставлять свет населению мы не можем, у нас его нет.

Районные администрации не дорабатывают  на местах, и это  при том, что потребление электроэнергии идет сверх лимитов. Если мы не будем требовать с руководителей сел, то это будет вызывать возмущение нашего населения.

Если люди не справляются по таким показателям, как налоги, оплата за электроэнергию, увольняйте их с работы», – заявил Аслан Бжания.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 12 ноября 2021 20:38

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