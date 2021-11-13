ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 103 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 12 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 459 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 103 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ – 21, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 101 пациент, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.