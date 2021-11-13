ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 103 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 12 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 459 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 103 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ – 21, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 101 пациент, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 69 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33116 человек. Зарегистрировано 483 летальных случая. Выздоровели 27699 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.