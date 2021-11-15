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Абхазия Информ

В МОСКВЕ ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Понедельник, 15 ноября 2021 13:19
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В МОСКВЕ ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 15 ноября 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Республики Абхазия Теймураз Хишба отбыл в Москву с рабочим визитом.

Глава Минтуризма проведет в российской столице ряд встреч с представителями государственных и частных структур

Во вторник, 16 ноября Теймураз Хишба встретится с главой Федерального агентства по туризму (Ростуризм) России Зариной Догузовой.

На встрече стороны обсудят актуальные вопросы, касающиеся абхазо-российского сотрудничества в сфере туризма и их дальнейшее развитие.

Запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством туризма Республики Абхазия и Федеральным агентством по туризму Российской Федерации о сотрудничестве в сфере туризма.

В среду, 17 ноября министр Хишба проведет переговоры с депутатом Государственной думы Российской Федерации, председателем комитета по образованию, науке, делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Алексеем Волоцковым.

Теймураз Хишба также примет участие в работе круглого стола в Общественном совете при Федеральном агентстве по туризму на тему «Актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества в сфере туризма».

В повестке дня визита министра в Москве на 18 ноября также запланировано подписание Соглашения «О создании ассоциации абхазо-российского туризма».

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 15 ноября 2021 13:21

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