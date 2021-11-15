АКЦИЯ «ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ АБХАЗИИ» ПРОШЛА В НОВОМ АФОНЕ

Акция стартовала от школы в Сухуме.

«После инструктажа о том как правильно себя вести в святых местах ученики заняли свои места в автобусе и мы выдвинулись вперёд в сопровождении наших машин. По прибытии к подъёму на Иверскую гору, который занимает около часа и составляет около трёх километров, школьники выстроились в ряд и начали свой пеший путь вместе с родителями и представителями «Платформы», – рассказывает исполнительный директор фонда Дмитрий Статейнов.

По его словам, руководство фонда заранее предусмотрело все нюансы, касающиеся техники безопасности при подъеме.

«Там в некоторых местах есть крутые обрывы и нужно обязательно за всем следить. Одно дело, когда два-три ребёнка поднимаются. Другое - когда целый класс, тут совсем другой подход. Но всё прошло хорошо», – отметил Статейнов.

Иверская гора является уникальной исторической достопримечательностью не только Нового Афона и Абхазии, но и мира. Ее высота составляет более 340 метров над уровнем моря.

«Здесь находится Анакопийская крепость – одна из наиболее сохранившихся достопримечательностей подобного типа в Абхазии. Она была построена в самой верхней точке местности и защищала Анакопию. Это на наш взгляд очень интересное место и мы решили начать именно с него», – рассказывает гид фонда Сергей Серкин.

После подъёма на гору школьники расположились рядом с развалинами древней крепости и прослушали небольшую историческую лекцию об Иверской горе. Далее они посетили церковь Феодора Тирона, расположенную на горе и поднялись на Анакопийскую башню. Участники акции прикоснулись к древнейшей мировой истории православия в Абхазии.

«Немного отдохнув и перекусив мы отправились в келью Симона Кананита, но сначала посетили место, где по преданию был захоронен апостол. После этого поднялись в ущелье Псырцха. Здесь мы побывали у камня, где оставил свой наскальный след Симон Кананит и на лобном месте, где он принял мученическую смерть за Христа и Веру Христианскую», – продолжает Дмитрий Статейнов.

Ученики остались довольны путешествием к святыням Нового Афона.

«Мне здесь очень понравилось. Я раньше никогда тут не был. Узнал очень много интересного», – говорит Давид.

По словам Ланы, святые места произвели на неё неизгладимое впечатление.

«Я была здесь один раз в прошлом году. И вот сегодня снова. Мне очень понравилось. Особенно рассказы об этих местах. Спасибо вам», – сказала она.

Одна из родительниц учащихся отметила хорошую организацию и интересную программу фонда.

«Хотелось бы, чтобы таких мероприятий проходило побольше. Нам понравилась организация, отношение к детям, а самое главное, что в этом есть глубокий смысл. Вы передаёте не просто важные знания нашим детям, но и на деле показываете важность отношения к истории и к нашим православным святыням», – сказала она.

Культурный фонд «Платформа» выражает большую благодарность Русскому дому в Сухуме и Сухумской школе № 14 имени А.П.Чехова.

Об этом сообщает пресс-служба КФ «Платформа».