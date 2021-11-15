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Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА КРУПНОЙ ПАРТИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Новости Понедельник, 15 ноября 2021 19:39
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ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА КРУПНОЙ ПАРТИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Сухум. 15 ноября 2021. Абхазия-Информ. В регионе ответственности службы по г. Сочи Краснодарской таможни на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер изъята крупная партия денежных средств  в иностранной валюте.

При проведении таможенного контроля багажа и ручной клади физических лиц, следующих из Абхазии в Россию, была остановлена гражданка, проходившая по «зеленому» коридору. Таможенную декларацию она не подавала, за информацией о порядке перемещения товаров и денежных средств через таможенную границу ЕАЭС не обращалась.

Досмотрев ее багаж, в  дорожном рюкзаке таможенники обнаружили денежные средства в иностранной валюте. В ходе опроса женщина призналась, что перемещает некоторую сумму денег в качестве подарка родственнику, точную сумму назвать затруднилась. При пересчете валюты выяснилось, что гражданка пыталась пронести через границу 275 330 долларов США. Разрешительные документы на перемещение денежных средств, подлежащих декларированию, у нее отсутствовали.

В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США (по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации), данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. При декларировании свыше 100 тыс. долларов США необходимо представить таможенному органу документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

Общая сумма, незаконно перемещаемых наличных денежных средств составила 265 330 долларов США, в рублевом эквиваленте – 19 371 239 рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере). Незаконно перемещаемые денежные средства изъяты. Ведется расследование.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 15 ноября 2021 19:39

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