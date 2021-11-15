НОВЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 15 ноября 2021. Абхазия-Информ . РУП «Черноморэнерго» сообщает: в связи возросшей нагрузкой на все магистральные линии Шешелети-1 110 кВ и Ачгуара 220 кВ, ограничения с 16 ноября с 0:00 часов, будут действовать по нижеследующему графику.

Объекты жизнеобеспечения такие как, кислородные станции, ковидные госпитали, а так же насосные станции водоснабжения отключены от подачи электроэнергии не будут. Ситуация в сетях отслеживается и при колебании нагрузок, график может быть изменен.