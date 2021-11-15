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Абхазия Информ

НОВЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Понедельник, 15 ноября 2021 19:41
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НОВЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 15 ноября 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: в связи возросшей нагрузкой на все магистральные линии Шешелети-1 110 кВ и Ачгуара 220 кВ, ограничения с 16 ноября  с 0:00 часов, будут действовать по нижеследующему графику.

Объекты жизнеобеспечения такие как, кислородные станции, ковидные госпитали, а так же насосные станции водоснабжения отключены от подачи электроэнергии не будут. Ситуация в сетях отслеживается и при колебании нагрузок, график может быть изменен.

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Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 15 ноября 2021 20:11

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