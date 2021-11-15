ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О ГОРОДЕ, В КОТОРОМ ЖИВЕШЬ?

Сухум. 15 ноября 2021. Абхазия-Информ . В целях гражданско-патриотического воспитания и приобщения школьников к истории родного города, в этом учебном году Управление Образования Администрации Сухума учредило акцию под названием «Что я знаю о городе, в котором живу и учусь».

Суть акции заключается в пеших прогулках, совершаемых школьниками под руководством учителей истории по окрестностям города. Ребята знакомятся с историей названий улиц, с памятниками архитектуры и культуры и другими достопримечательностями родного города.

Данная акция станет доброй традицией и привлечёт интерес подрастающего поколения к материальным и духовным ценностям своего края.