В СУХУМЕ ПРОЙДЁТ СЪЕЗД МОЛОДЁЖИ
Сухум. 15 ноября 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в 16:00 в конференц-зале отеля Атриум-Виктория в Сухуме пройдёт съезд молодёжи.
Темами выступлений станут вызовы и угрозы, которые сегодня стоят перед абхазским обществом и участие молодежи в решении актуальных проблем государства.
К участию в мероприятии «Съезд нового поколения» приглашаются все желающие.
Главные тезисы:
– участие молодежи в решении актуальных проблем и развитии государства;
– защита национальных ресурсов и богатств;
– обновление страны во всех сферах жизни под символом святой Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.