Сухум. 15 ноября 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в 16:00 в конференц-зале отеля Атриум-Виктория в Сухуме пройдёт съезд молодёжи.

Темами выступлений станут вызовы и угрозы, которые сегодня стоят перед абхазским обществом и участие молодежи в решении актуальных проблем государства.