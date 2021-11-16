147 ЗАРАЗИВШИХСЯ И ПЯТЬ УМЕРШИХ ОТ COVID-19

Сухум. 16 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 15 ноября проведено у 699 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 147 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ – 24, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.