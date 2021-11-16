147 ЗАРАЗИВШИХСЯ И ПЯТЬ УМЕРШИХ ОТ COVID-19
Сухум. 16 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 15 ноября проведено у 699 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 147 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ – 24, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались пять пациентов, женщины 79, 82, 75 и 65 лет, а также мужчина 68 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33343 человек. Зарегистрировано 488 летальных случая. Выздоровели 27756 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.