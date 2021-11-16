ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Сухум. 16 ноября 2021. Абхазия-Информ . Ранее разыскиваемый по подозрению в убийстве уроженец и житель г. Ткуарчал Берулава Альберт Сергеевич 1968 г.р. задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с ОУР ОВД Очамчырского района в с. Баслаху.

31 мая 2010 года примерно в 13.30 часов, в г. Сухум по ул. Агумаа, на территории авторынка Альберт Берулава из чувства мести за полученные в 2007 году огнестрельные ранения в результате конфликта с Гаделия Геннадием Митиевичем 1971 г.р., произвел в последнего из пистолета системы "Макарова" выстрел с близкого расстояния, и впоследствии еще ряд выстрелов уже в упавшего человека. Геннадий Гаделия от полученных ранений скончался на месте.

Альберт Берулава скрывался от следствия и суда со 2 июля 2010 года, когда был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ч. 1 ст. 99 УК РА - умышленное убийство. Расследование проводит прокуратура г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.