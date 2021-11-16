НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 16 ноября 2021. Абхазия-Информ. Оперативниками ОВД по Сухумскому району задержан и водворён в ИВС житель с. Дзыгута Абзиандзе Гоча Владимирович.

В ходе проведённого в служебном порядке обследования жилища, принадлежащего вышеназванному гражданину, сотрудниками милиции обнаружено и изъято незаконно приобретённое и хранимое без цели сбыта наркотическое вещество «марихуана». Вес изъятого наркотического вещества составил 27,616 грамм, что является крупным размером.