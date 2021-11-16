ПРЕДОТВРАЩЕНО ПОКУШЕНИЕ НА ЖИЗНЬ СОТРУДНИКОВ УВД ГАГРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 16 ноября 2021. Абхазия-Информ . В ходе реализации оперативной информации о готовящемся покушении на сотрудников УВД по Гагрскому району была создана оперативная группа из числа сотрудников УУР МВД и ОУР УВД по Гагрскому району, установлены лица, готовящие преступление.

16 ноября примерно в 7 часов утра в г. Гагра по ул. В.Г. Ардзинба при задержании подозреваемых произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя жителями п. Бзыпта Гагрского района, вооруженных огнестрельным оружием - пистолетом системы револьвер, обрезом ружья и ручной гранатой. При попытке осуществить взрыв смертельное ранение получил Кетия Амир Феликсович 1999 г.р., доставлен в медучреждение и взят под охрану гражданин 1998 г.р. Хагуш Омар Ремзиевич, получивший ранение в область плеча.

На месте происшествия работают специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а так же стрелянные гильзы изъяты и направлены на экспертизу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.