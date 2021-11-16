БАДРА ГУНБА ОБСУДИЛ СИТУАЦИЮ, СВЯЗАННУЮ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ПОКУШЕНИЯ НА МИЛИЦИОНЕРОВ
Сухум. 16 ноября 2021. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба побывал в Гагрском районе и встретился с руководством Администрации района. Обсуждалась ситуация, связанная с предотвращением покушения на милиционеров в Гагре. В совещании приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, прокурор Гагрского района Беслан Пкин, и.о. начальника УВД по Гагрскому району Юрий Агрба и руководство района.
На месте происшествия работают специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а так же стрелянные гильзы изъяты и направлены на экспертизу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Об этом сообщает пресс-служба президента.