ЧЕТЫРЕ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА И 121 ЗАБОЛЕВШИЙ ЗА СУТКИ

Сухум. 17 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 16 ноября проведено у 523 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 121 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ – 24, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.