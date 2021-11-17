ЧЕТЫРЕ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА И 121 ЗАБОЛЕВШИЙ ЗА СУТКИ
Сухум. 17 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 16 ноября проведено у 523 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 121 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ – 24, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончались две женщины 88 и 68 лет.
В российском военном госпитале умер мужчина 1957 г.р и женщина 1948 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33464 человека. Зарегистрировано 492 летальных случая. Выздоровели 27809 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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