17 НОЯБРЯ БУДЕТ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЮЗА (НПСА)

Сухум. 16 ноября 2021. Абхазия-Информ . В связи с резким обострением внутриполитической ситуации в стране, в целях подготовки и проведения Народного схода, руководителями оппозиционных партий и общественных организаций, 15 ноября 2021 года принято решение об объединении в единый народно-патриотический союз Абхазии (НПСА).

Завтра 17 ноября 2021 года в 12:00 в конференц-зале бизнес-центра «Эверест» (Проспект Леона 9, 4 этаж) состоится подписание соглашения о создании политического Союза (НПСА) и принятие декларации об основных принципах и целях деятельности новой Общественно-политической платформы.

После подписания, руководители организаций будут готовы ответить на вопросы журналистов.