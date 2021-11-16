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Абхазия Информ

17 НОЯБРЯ БУДЕТ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЮЗА (НПСА)

Новости Вторник, 16 ноября 2021 19:46
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17 НОЯБРЯ БУДЕТ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЮЗА (НПСА)

Сухум. 16 ноября 2021. Абхазия-Информ. В связи с резким обострением внутриполитической ситуации в стране, в целях подготовки и проведения Народного схода, руководителями оппозиционных партий и общественных организаций, 15 ноября 2021 года принято решение об объединении в единый народно-патриотический союз Абхазии (НПСА).

Завтра 17 ноября 2021 года в 12:00 в конференц-зале бизнес-центра «Эверест» (Проспект Леона 9, 4 этаж) состоится подписание соглашения о создании политического Союза (НПСА) и принятие декларации об основных принципах и целях деятельности новой Общественно-политической платформы.

После подписания, руководители организаций будут готовы ответить на вопросы журналистов.

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