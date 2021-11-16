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Абхазия Информ

«МАНДАРИНОВЫЙ СЕЗОН» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Новости Вторник, 16 ноября 2021 12:05
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«МАНДАРИНОВЫЙ СЕЗОН» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Сухум. 16 ноября 2021. Абхазия-Информ. В Россию из Абхазии импортировано порядка 2000 тонн цитрусовых.

Первые коммерческие партии мандаринов стали ввозить из Республики Абхазия в Российскую Федерацию в середине октября. На сегодняшний день должностными лицами таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни проведен контроль и совершены таможенные операции в отношении порядка 2000 тонн плодов. За последние выходные оформлено более 250 тонн цитрусовых. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение товаропотока примерно на 10%.

Кроме цитрусовых предприниматели ввозят фейхоа, хурму, лимоны. Всего на сегодняшний день оформлено более 3500 тонн сельхозпродукции. В сутки через таможенный пост МАПП Адлер проходит до 100 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.

Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, поэтому таможенное оформление и контроль груза проводится в приоритетном порядке, в максимально короткие сроки. Использование периодического декларирования, современных технических средств контроля значительно сокращает время прохождения необходимых таможенных процедур.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 16 ноября 2021 12:08

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