ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ РОССИИ
Сухум. 17 ноября 2021. Абхазия-Информ. Глава правительства Абхазии Александр Анкваб провёл рабочую встречу с представителями Министерства экономического развития и Министерства транспорта Российской Федерации.
Делегацию российских специалистов возглавляет директор Департамента специальных программ и проектов Минэконоразвития Виталий Гудин.
На встрече с премьер-министром члены делегации и их абхазские коллеги рассказали Александру Анкваб о результатах очередного осмотра реализуемых проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.
На встрече детально обсудили проблемные вопросы текущей Инвестпрограммы, искали оптимальные пути их разрешения.
Промежуточно обсудили и проект Программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы.
Отдельно рассматривался блок вопросов, связанных с развитием дорожной сети в республике, в том числе перспективы реконструкции транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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