ИРАКЛИЯ ТУЖБА ВСТРЕТИЛСЯ СО СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЕВРОСОЮЗА

Сухум. 17 ноября 2021. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии прошла встреча заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром, представителем ООН Джихан Султаноглу и со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Анникой Сёдер.

Открывая встречу Ираклий Тужба отметил, что главным вопросом в рамках работы МЖД по-прежнему остается согласование и дальнейшее подписание документа о международных гарантиях неприменения силы. Он подчеркнул, что необходимо активизировать работу в данном вопросе для достижения результата.

Тойво Клаар выразил согласие с тем, что тема неприменения силы остаётся ключевой на МЖД и крайне важно продвинуться вперёд в этом направлении.

В ходе консультаций с сопредседателями абхазская сторона выразила серьёзную озабоченность в связи с усилением военного потенциала Грузии при поддержке США и других стран НАТО. В частности, речь шла об обострении ситуации в акватории Черного моря, куда в конце октября 2021 года вошли военные корабли США.

Ираклий Тужба призвал сопредседателей обратить пристальное внимание на данные инциденты во избежание эскалации напряженности в регионе. Замминистра почеркнул, что абхазская сторона будет отслеживать ситуацию и реагировать на подобные действия.

Участники встречи с абхазской стороны выступили с новыми предложениями по разблокированию работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал.

Была также выражена общая заинтересованность в скорейшем начале работы МПРИ как важного компонента Женевских дискуссий.



В ходе встречи состоялось также обсуждение ряда актуальных гуманитарных вопросов, связанных с медицинским обеспечением, с доступом к международному образованию и свободой передвижения.

Проведение очередного 55-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 7- 8 декабря 2021 года.