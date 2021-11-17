ДЕЛЕГАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ НАХОДИТСЯ В ТАМБОВЕ

Сухум. 17 ноября 2021. Абхазия-Информ . В рамках договора между Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина и Управлением образования Администрации г. Сухум при поддержке Администрации г. Сухум делегация от Управления образования принимае участие в I Международной научно-практической конференции «Стратегия развития физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». Конференция проходит с 15 по 18 ноября в городе Тамбове.