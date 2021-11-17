ДЕЛЕГАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ НАХОДИТСЯ В ТАМБОВЕ

Сухум. 17 ноября 2021. Абхазия-Информ. В рамках договора между Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина и Управлением образования Администрации г. Сухум при поддержке Администрации г. Сухум делегация от Управления образования принимае участие в I Международной научно-практической конференции «Стратегия развития физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». Конференция проходит с 15 по 18 ноября в городе Тамбове.
В первый день было знакомство со спортивной базой Тамбовского университета. Делегация посетила реабилитационный центр, ледовый дворец, спортивные игровые залы, зал гимнастики, тренажерные залы.
Делегацию возглавляет главный специалист Управления образования Татьяна Эмухвари.
В состав делегации вошли старший преподаватель физкультуры СШ №2 Хлыбова И.Ф., старший преподаватель СШ №3 Микая Р.Р., старший преподаватель СШ №7 Возба С.З., старший преподаватель СШ №14 Микаелян Т.А.
В мае 2021 года делегация Тамбовского государственного университета имени Г. Державина побывала в Сухуме. Делегацию принял мэр Сухума, также были различные встречи в школах, в АГУ, в Министерстве просвещения и языковой политике, Госкомитете по делам молодежи и споту.
Представители Тамбовского университета провели для сухумских школьников мероприятие по профориентации. В июле 2021 года делегация учителей сухумских школ при поддержке Администрации города принимала участие во Всероссийской летней школе «Учитель года», который проводился Тамбовским госуниверситетом.
Сухум и Тамбов являются городами-побратимами с 2012 года.
Об этом сообщает сайт столицы.