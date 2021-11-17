ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Главы туристических ведомств Абхазии и России обменялись мнениями о создании благоприятных условий для отдыха туристов, обсудили итоги летнего курортного сезона, рассмотрели вопросы обеспечения безопасности зимнего туризма.

Сухум. 17 ноября 2021. Абхазия-Информ . Министр туризма Теймураз Хишба в рамках рабочей поездки в Москву встретился с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой.

Ззарина Догузова подчеркнула, что приоритетом для российских туристов при планировании путешествий является обеспечение им комфортного и безопасного пребывания на территории другой страны.

В ходе встречи Теймураз Хишба обратился к главе Ростуризма с просьбой рассмотреть вопрос о возможности посещения порта Сухум российскими круизными морскими судами.

Министр отметил, что развитие круизного туризма поможет значительно увеличить поток туристов и помочь Республике Абхазия реализовать свой туристический потенциал.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по туризму и Министерством туризма Республики Абхазия, который придаст импульс развитию российско-абхазских отношений и обеспечит увеличение взаимных турпотоков, а также расширение туристических маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма РА.