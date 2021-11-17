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Абхазия Информ

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Новости Среда, 17 ноября 2021 14:28
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ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Сухум. 17 ноября 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба в рамках рабочей поездки в Москву встретился с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой.

Главы туристических ведомств Абхазии и России обменялись мнениями о создании благоприятных условий для отдыха туристов, обсудили итоги летнего курортного сезона, рассмотрели вопросы обеспечения безопасности зимнего туризма.

Ззарина Догузова подчеркнула, что приоритетом для российских туристов при планировании путешествий является обеспечение им комфортного и безопасного пребывания на территории другой страны.

В ходе встречи Теймураз Хишба обратился к главе Ростуризма с просьбой рассмотреть вопрос о возможности посещения порта Сухум российскими круизными морскими судами.

Министр отметил, что развитие круизного туризма поможет значительно увеличить поток туристов и помочь Республике Абхазия реализовать свой туристический потенциал.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по туризму и Министерством туризма Республики Абхазия, который придаст импульс развитию российско-абхазских отношений и обеспечит увеличение взаимных турпотоков, а также расширение туристических маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма РА.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 17 ноября 2021 14:31

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