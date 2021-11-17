КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Сухум. 17 ноября 2021. Абхазия-Информ. Информационная справка о состоянии криминогенной обстановки в Ткуарчалском районе за 10 месяцев текущего года, результатах оперативно-розыскной деятельности РОВД, административных мерах взыскания, применяемых в целях профилактики дорожной безопасности, а так же результатах обеспечения общественной безопасности и правопорядка в период прошедшего летнего курортного сезона.

Исходя из статистики и анализа преступлений, зарегистрированных на территории Ткуарчалского района за прошедшие 10 месяцев текущего года, в сравнении с аналогичными прошлыми периодами отмечается активная работа оперативных подразделений районного отдела внутренних дел в части контроля незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на вверенной территории - сотрудниками уголовного розыска ОВД совместно с УУР и УКОН МВД выявлено 10 фактов преступлений данной категории. При этом, большая часть таковых относится к тяжким преступлениям, а раскрываемость за отчетный период составила 100%. В прошлом периоде подобных преступлений было выявлено всего 2.

Согласно указанию руководства МВД, в целях повышения оперативно-розыскной деятельности и профилактики в части выявления и пресечения незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, результаты деятельности РОВД повысились более чем на 70%. 7 преступлений данной категории было выявлено сотрудниками отдела уголовного розыска Ткуарчалского РОВД против двух фактов за аналогичный отчетный период прошлого года при раскрываемости лишь в 50%. Данные противозаконные деяния подпадают под категорию преступлений небольшой и средней тяжести, однако, с применением огнестрельного оружия, как правило, совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как разбойные нападения, похищения граждан и убийства.

В сфере преступлений против собственности в Ткуарчалском районе с января текущего года по сентябрь включительно имели место два факта разбойных нападений, два факта хищения чужого имущества и одно неправомерное завладение автомобилем без цели хищения - автоугон. Сведены к нулю открытые хищения чужого имущества - грабежи, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство, имевшие место в 2020 году.

Т. о., из 23 выявленных преступлений общеуголовной направленности за отчетный период раскрыто 16, раскрываемость составила 69.6%, что превышает более чем в два раза итоги деятельности районной милиции за прошлый аналогичный период - из 10 зарегистрированных преступлений было раскрыто всего 3. Данные преступления зарегистрированы в период с 1 января по 30 сентября текущего года, в октябре 2021 года правонарушения уголовного характера в Ткуарчалском районе не имели место. По совокупности на 1 ноября текущего года продолжается расследование семи пока нераскрытых уголовных дел, это - одно хищение чужого имущества, два разбоя, один угон автотранспортного средства и 3 факта незаконного приобретения, перевозки, хранения и ношения огнестрельного оружия. Общая раскрываемость тяжких преступлений составила 75% против 20% за десять месяцев в прошедшем году.

В результате усиления мер профилактики дорожно-транспортной безопасности и предупреждения ДТП сотрудниками отдела Госавтоинспекции Ткуарчалского РОВД, а так же в результате ежесуточных рейдовых мероприятий по плану "Безопасный город" и "Безопасный район" совместно с подразделениями Управления ГАИ МВД и отделов ГАИ ГОРРОВД аварийность в Ткуарчалском районе существенно снижена. За 10 месяцев текущего года имело место только 3 ДТП, в которых нет погибших. По статистике Ткуарчалский район на сегодняшний день является наименее аварийным.

Всего в результате профмероприятий и предупреждения аварийности выявлено 1352 факта нарушений правил дорожного движения против 255 в прошедшем периоде – водители понесли соответствующие административные наказания, зафиксирован 91 факт управления автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, 40 человек были лишены водительских удостоверений, именно данная категория лиц является потенциальными участниками травмоопасных ДТП. Погашение по административным взысканиям в виде штрафов в районе остается низкой, но эффективность снижения аварийности в целом сокращена в два раза.

Так же, согласно статистике, в период летнего курортного сезона 2021 года с мая по сентябрь было зафиксировано резкое увеличение количества экскурсионных туров в Ткуарчалском районе и, в результате усиленных профилактических мер не имело место ни одно преступление против отдыхающих и гостей района.

Установленные мероприятия со стороны органов внутренних дел по профилактике правонарушений и предупреждению преступных посягательств в районе будут и впредь усиливаться.

Об этом сообщает сайт МВД РА.