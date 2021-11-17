 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021

НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Надежда Венедиктова Лет десять назад в Абхазии перевели время на московское. Мне и тогда было…
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ
октября 24 2021
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Новости Среда, 17 ноября 2021 19:01
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 17 ноября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с сопредседателем Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, представителя ООН на Международных женевских дискуссиях Айше Джихан Султаноглу и заместителем главы миссии Хайлу Мамо.

На встрече речь шла о Международных женевских дискуссиях, как об основной площадке для обсуждения политических взаимоотношений Абхазии и Грузии, о повестке предстоящего 55-го раунда.

Кроме того, участники обменялись информацией о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире, и в Абхазии, в частности: о предельных возможностях медицины республики, статистике заболеваемости, данных вакцинирования, технической оснащенности, ситуации с поставками медикаментов и расходных материалов.

Анкваб отметил важность участия международных организаций в мероприятиях по защите здоровья населения от COVID-19.

Говоря о перспективе реализации новых социально-гуманитарных проектов в Абхазии, стороны договорились укреплять сотрудничество.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 17 ноября 2021 19:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ НОВЫЙ ГЛАВА МИД
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.