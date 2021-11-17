ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ
Сухум. 17 ноября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с сопредседателем Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, представителя ООН на Международных женевских дискуссиях Айше Джихан Султаноглу и заместителем главы миссии Хайлу Мамо.
На встрече речь шла о Международных женевских дискуссиях, как об основной площадке для обсуждения политических взаимоотношений Абхазии и Грузии, о повестке предстоящего 55-го раунда.
Кроме того, участники обменялись информацией о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире, и в Абхазии, в частности: о предельных возможностях медицины республики, статистике заболеваемости, данных вакцинирования, технической оснащенности, ситуации с поставками медикаментов и расходных материалов.
Анкваб отметил важность участия международных организаций в мероприятиях по защите здоровья населения от COVID-19.
Говоря о перспективе реализации новых социально-гуманитарных проектов в Абхазии, стороны договорились укреплять сотрудничество.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.