ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 17 ноября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с сопредседателем Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, представителя ООН на Международных женевских дискуссиях Айше Джихан Султаноглу и заместителем главы миссии Хайлу Мамо.

На встрече речь шла о Международных женевских дискуссиях, как об основной площадке для обсуждения политических взаимоотношений Абхазии и Грузии, о повестке предстоящего 55-го раунда.