НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНОМ «ГОРДОСТЬ НАЦИИ»

Сухум. 18 ноября 2021. Абхазия-Информ . Министр туризма Теймураз Хишба и посол Абхазии в России Игорь Ахба награждены общественной наградой звездой ордена «Гордость нации». Награждение состоялось в Москве, в Общественной палате РФ.

Ордена вручил заместитель секретаря Общественной палаты России, российский общественный деятель, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Владислав Гриб.

«Это очень редкая и элитная награда», – подчеркнул он и

выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с абхазской стороной.

Звезда ордена «Гордость Нации» учреждена фондом «Общественные организации России». Вручается видным деятелям в области физической культуры и спорта, руководителям организаций и компаний, активно поддерживающих социальную политику президента России и внёсших значительный вклад в развитие программ оздоровления нации.

Министр туризма Теймураз Хишба в эти дни находится с рабочей поездкой в российской столице, где провел ряд встреч в государственных туристических ведомствах.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Абхазии.