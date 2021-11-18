МИНИСТР ТУРИЗМА АБХАЗИИ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИИ

Сухум. 18 ноября 2021. Абхазия-Информ . Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу в Общественной палате. В ней принимали участие чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба и депутаты Государственной Думы РФ.

На встрече обсуждались возможности укрепления дружественных связей между гражданскими организациями, сотрудничества в сфере туризма и некоммерческих организаций, взаимной организации детского отдыха.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ отметил возрастающий интерес российских туристов к курортам Абхазии.

Председатель Общественной организации «Всероссийское объединение туристов» Дмитрий Давыденко отметил, что за исключением одного инцидента туристический сезон прошел без серьезных эксцессов. В частности, не было зафиксировано ни одного случая массового отравления отдыхающих в Абхазии.

Депутат Государственной Думы РФ Артем Прокофьев полагает, что организация отдыха граждан один из приоритетов для правительства Российской Федерации. Свидетельство тому создание комитета по туризму в Государственной Думе нового созыва.

Т. Хишба подчеркнул, что для сотрудничества в сфере туризма обеих стран есть большой потенциал.

В ходе встречи министр туризма и Дмитрий Давыденко подписали Соглашение о создании двусторонней Ассоциации в сфере туристической индустрии.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Абхазии.