 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021

НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Надежда Венедиктова Лет десять назад в Абхазии перевели время на московское. Мне и тогда было…
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ
октября 24 2021
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 18 ноября 2021 17:45
Оцените материал
(0 голосов)
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 18 ноября 2021. Абхазия-Информ. С начала сельскохозяйственного сезона сотрудники таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни фиксируют нарушения таможенного законодательства, связанные с несоблюдением запретов и ограничений, а также непредоставлением разрешительных документов на перевозимую сельхозпродукцию.

Цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты, включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю. Некоторые граждане пытаются провезти сельхозпродукцию в основном на личном автотранспорте с нарушением таможенного законодательства.

Так, должностные лица таможенного поста МАПП Адлер остановили гражданина РФ, который на своем автомобиле пытался провезти из Абхазии в Россию крупную партию сельхозпродукции. В салоне и багажнике машины мужчина вез 11 пакетов с мандаринами, общий вес которых составил порядка 300 кг. Каких-либо товаросопроводительных, коммерческих или разрешительных документов на данную партию товара у него не было.

Как пояснил водитель, он приобрел мандарины в Абхазии в личных целях. По его словам, документы не оформлял, так как считал, что их должны выписать на российской стороне, о порядке оформления сельскохозяйственной продукции в коммерческих целях не знал. 

Возбуждено дело об АП по ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение установленных запретов и ограничений). Всего с начала октября по аналогичным правонарушениям возбуждено 23 дела. Выявлено более 2 тонн цитрусовой продукции, перемещаемой с нарушением таможенного законодательства.

Напомним, что гражданам для личного пользования разрешается ввезти на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов товары стоимостью в эквиваленте до 500 евро и весом не более 25 килограммов. При превышении стоимостной или весовой нормы декларирование товаров осуществляется в письменной форме с уплатой таможенных пошлин по единой ставке в размере 30% от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 килограмм в части превышения весовой или стоимостной нормы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 18 ноября 2021 17:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНИСТР ТУРИЗМА АБХАЗИИ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИИ ПРЕЗИДЕНТ ПОБЫВАЛ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.