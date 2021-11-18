ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 18 ноября 2021. Абхазия-Информ . С начала сельскохозяйственного сезона сотрудники таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни фиксируют нарушения таможенного законодательства, связанные с несоблюдением запретов и ограничений, а также непредоставлением разрешительных документов на перевозимую сельхозпродукцию.

Цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты, включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю. Некоторые граждане пытаются провезти сельхозпродукцию в основном на личном автотранспорте с нарушением таможенного законодательства.

Так, должностные лица таможенного поста МАПП Адлер остановили гражданина РФ, который на своем автомобиле пытался провезти из Абхазии в Россию крупную партию сельхозпродукции. В салоне и багажнике машины мужчина вез 11 пакетов с мандаринами, общий вес которых составил порядка 300 кг. Каких-либо товаросопроводительных, коммерческих или разрешительных документов на данную партию товара у него не было.

Как пояснил водитель, он приобрел мандарины в Абхазии в личных целях. По его словам, документы не оформлял, так как считал, что их должны выписать на российской стороне, о порядке оформления сельскохозяйственной продукции в коммерческих целях не знал.

Возбуждено дело об АП по ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение установленных запретов и ограничений). Всего с начала октября по аналогичным правонарушениям возбуждено 23 дела. Выявлено более 2 тонн цитрусовой продукции, перемещаемой с нарушением таможенного законодательства.

Напомним, что гражданам для личного пользования разрешается ввезти на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов товары стоимостью в эквиваленте до 500 евро и весом не более 25 килограммов. При превышении стоимостной или весовой нормы декларирование товаров осуществляется в письменной форме с уплатой таможенных пошлин по единой ставке в размере 30% от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 килограмм в части превышения весовой или стоимостной нормы.