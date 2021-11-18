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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОБЫВАЛ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Новости Четверг, 18 ноября 2021 17:49
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ПРЕЗИДЕНТ ПОБЫВАЛ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 18 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания в  рамках инспекционной поездки в Гулрыпшский район ознакомился с ходом ведения работ по линии Инвестпрограммы.

Глава Администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия проинформировал главу государства о том, что в рамках Инвестпрограммы произведен  ремонт восьми дорог. 

Аслан Бжания посмотрел, в каком состоянии находится улица им. Бахадыра Багба в Гулрыпше, на которую был уложен асфальт протяженностью 1,5 км. 

По словам главы Гулрыпшского района, этот участок дороги является популярным маршрутом для местных жителей и туристов, но ещё два года назад здесь невозможно было проехать. 
Барателия уточнил, что сметная стоимость объекта составляет 6,375 млн рублей.

Также президент осмотрел асфальтопокрытие на улице Курортной, сметной стоимостью 11 млн 205  тысяч рублей и местный рынок, территория которого тоже заново заасфальтирована.

После инспектирования рынка Аслан Бжания заинтересовался проделанной работой по восстановлению дороги, ведущей в село Мясниково, на которой также в опережение срока уложен асфальт на участве в 1,5 км.

В следующем году планируется реставрация аварийного оползневого участка дороги протяженностью 200 метров. Стоимость этого проекта составляет 4 млн 215 тысяч рублей. 

Аслан Бжания также осмотрел мост через реку Малый Кодор в селе Допуааркыт (бывшее село Эстонка). Мост был разрушен в результате сильных ливневых дождей в августе 2021 года. Госпредприятие «Абхазберегозащита» составило смету по реконструкции моста на 5 млн рублей. Президент призвал главу района привести мост в полное соответствие, так как разлив реки из берегов наносит ощутимый ущерб жителям района. 

В завершение поездки Президент Аслан Бжания потребовал не отступать от сроков проводимых работ по линии Инвестпрограммы, которую он и дальше будет лично контролировать.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 18 ноября 2021 18:26

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