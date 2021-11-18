Сухум. 18 ноября 2021. Абхазия-Информ . Состоялось заседание Комиссии по конституционной реформе под руководством Президента Аслана Бжания. На заседании была представлена концепция конституционных поправок к главам 3 и 4 Конституции Республики Абхазия. Эти предложения ранее были переданы президенту на ознакомление. Глава государства высказал заинтересованность в непосредственном общении с членами комиссии, чтобы выяснить их мнение по разным аспектам предлагаемых ими изменений.

Комиссию возглавляет общественный и политический деятель Нателла Акаба. В состав Комиссии входят общественные деятели и юристы: Астамур Аппба, Саида Бутба, Виталий Габния, Саид Гезердава, Кама Джинджолия, Олег Папаскири, Диана Пилия, Батал Табагуа, Алхас Тхагушев, Астамур Тания, Сергей Смыр, Даут Хутаба и Асида Шакрыл.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Основные тезисы к проекту поправок к главам 3 и 4 Конституции Республики Абхазия.

На протяжении более 10 лет в абхазском обществе активно обсуждаются вопросы взаимоотношений исполнительной власти и законодательной власти. Высказываются различные мнения, такие как о перераспределении полномочий между вышеназванными ветвями власти, об упорядочении работы органов исполнительной власти, о сокращении численности государственного аппарата. С учетом таких высказываний в нашем обществе члены комиссии решили в первую очередь сосредоточить работу над главами 3 и 4 конституции Республики Абхазии.

Предлагаемая модель сохраняет принцип разделения властей.

Основная идея заключается в том, что Президент Республики Абхазия является главой государства и возглавляет исполнительную власть. Центр принятия решений в исполнительной власти остается одним, только в лице Президента РА, нет никакого коллегиального органа для принятия решений.

Исполнительная власть состоит из Президента (избираемого по тем же критериям и в том же порядке) и Правительства Республики Абхазия, министры которого назначаются Президентом по согласованию с Народным Собранием.

В состав Правительства Республики Абхазия входят министры, руководители центральных органов государственного управления, другие должностные лица, предусмотренные законом. Упраздняется должность Премьер-министра, соответственно и вице-премьеров. Нет заседаний Правительства. Члены Правительства подчиняются напрямую Президенту.

Это одно из ключевых изменений в предлагаемой модели и служит следующим целям:

- устранению дуализма (дублирования полномочий между Администрацией Президента и Аппаратом Правительства);

- институционализации центра принятия административных управленческих решений;

- сокращению времени прохождения и согласования документов;

- усилению ответственности членов Правительства;

- оптимизации госаппарата;

- сокращению расходов на него.

Мы считаем, что нам пока необходимо сохранить должность вице-президента.

Это служит преемственности политической традиции. Это еще одна политическая фигура, избираемая всенародно. В случае необходимости замещения должности Президента (отпуск, болезнь, отрешение от должности), это лицо будет полностью в курсе текущих политических процессов и сможет с минимальными издержками продолжить управление страной.

Народное Собрание – высший законодательный орган власти, состоящий из 35 депутатов. Министры, назначаются Президентом по согласованию с Народным Собранием Республики Абхазия. Народное Собрание принимает решение об одобрении или отклонении кандидатуры на пост министра после выступления последнего перед депутатским корпусом с докладом о своих взглядах и программой в рамках заданной сферы или отрасли.

В случае двукратного несогласия Народного Собрания с предложенной Президентом кандидатурой, Президент вправе самостоятельно назначить министра. Народное Собрание по истечении шести месяцев со дня назначения Президентом министра, не прошедшего процедуру согласования с Народным Собранием, ставит вопрос о доверии данному лицу.

В случае принятия Народным Собранием решения о недоверии министру, Президент обязан отстранить данное должностное лицо от исполнения своих обязанностей и внести в Народное Собрание новую кандидатуру.

Народное Собрание может выразить вотум недоверия министрам. Решение за Президентом.

В случае, если Народное Собрание РА в течение 6 месяцев повторно выразит вотум недоверия министрам, Президент РА обязан объявить об отставке таким министрам.

Это второе ключевое новшество системы, когда законодательный орган получает реальные инструменты воздействия на политический процесс, а обратной стороной этого механизма является то обстоятельство, что Народное Собрание также берет на себя и ответственность за принятые решения. Такая новелла, безусловно, служит цели повышения роли Парламента и децентрализации исполнительных и административных функций, путем делегирования части полномочий от Президента к Народному Собранию.