РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ГРАЖДАНИН АБХАЗИИ БЕРУЛАВА А.С. ЗАДЕРЖАН

Сухум. 18 ноября 2021. Абхазия-Информ . 12 ноября 2021 года Прокуратурой города Сухум возобновлено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному 31 мая 2010 года по факту убийства гражданина Гаделия Геннадия Митиевича, имевшего место в городе Сухум, по улице Агумава, на территории «Авторынка».

2 июля 2010 года по подозрению в совершении настоящего преступления объявлен в розыск подозреваемый Берулава Альберт Сергеевич, 1968 года рождения.

12 ноября 2021 года в ходе реализации оперативной информации сотрудниками УУР МВД РА совместно с сотрудниками ОУР ОВД по Очамчырскому району, разыскиваемый Берулава А.С. был задержан в селе Баслаху.

Подозреваемый Берулава А.С. задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РА и в отношении него в Сухумский городской суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.