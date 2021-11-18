ОКОЛО 300 СУХУМСКИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗ 700 ПЕРЕБОЛЕЛИ COVID-19
Сухум. 18 ноября 2021. Абхазия-Информ. В столичном Управлении образования прошло совещание с участием заместителя главы администрации Сухума Астамура Ашуба и директоров общеобразовательных школ.
По имеющейся информации, из более 700 учителей столицы, около трехсот переболело коронавирусом, более 100 педагогов привито.
«В нашей школе 75 учителей, из которых 13 вакцинировались, причем среди них практически нет людей старше 60 лет, в основном это люди среднего возраста. Кто-то боится, кто-то не доверяет, у кого-то какие-то медицинские противопоказания, на их взгляд», – сообщила директор сухумской школы №6 Лолита Кация.
Что касается заболевания COVID-19 в средней школе №6, на сегодняшний день нет больных учителей, один педагог находится на самоизоляции.
Среди учеников первый класс был на самоизоляции, так как были случаи заболевания среди родителей и первоклашки вышли на учебу 18 ноября. Пять детей находятся на самоизоляции, у которых заболели родители, проинформировала Кация.
Астамур Ашуба сообщил, что около 98% граждан, попадающих в Сухумскую инфекционную больницу, не вакцинированы.
«Если даже вакцинированные заразились, они болеют в легкой форме», – сказал Ашуба.
На совещании в Управлении также обсуждались вопросы соблюдения санитарных норм во время учебно-воспитательного процесса и проведения мероприятий различного характера в образовательных учреждениях, степени вакцинации учителей, в частности, учителей старше 60 лет.
Об этом сообщает сайт столицы.