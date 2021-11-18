ОКОЛО 300 СУХУМСКИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗ 700 ПЕРЕБОЛЕЛИ COVID-19

По имеющейся информации, из более 700 учителей столицы, около трехсот переболело коронавирусом, более 100 педагогов привито.

Сухум. 18 ноября 2021. Абхазия-Информ . В столичном Управлении образования прошло совещание с участием заместителя главы администрации Сухума Астамура Ашуба и директоров общеобразовательных школ.

«В нашей школе 75 учителей, из которых 13 вакцинировались, причем среди них практически нет людей старше 60 лет, в основном это люди среднего возраста. Кто-то боится, кто-то не доверяет, у кого-то какие-то медицинские противопоказания, на их взгляд», – сообщила директор сухумской школы №6 Лолита Кация.

Что касается заболевания COVID-19 в средней школе №6, на сегодняшний день нет больных учителей, один педагог находится на самоизоляции.

Среди учеников первый класс был на самоизоляции, так как были случаи заболевания среди родителей и первоклашки вышли на учебу 18 ноября. Пять детей находятся на самоизоляции, у которых заболели родители, проинформировала Кация.

Астамур Ашуба сообщил, что около 98% граждан, попадающих в Сухумскую инфекционную больницу, не вакцинированы.

«Если даже вакцинированные заразились, они болеют в легкой форме», – сказал Ашуба.

На совещании в Управлении также обсуждались вопросы соблюдения санитарных норм во время учебно-воспитательного процесса и проведения мероприятий различного характера в образовательных учреждениях, степени вакцинации учителей, в частности, учителей старше 60 лет.

Об этом сообщает сайт столицы.