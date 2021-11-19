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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 33693 ЧЕЛОВЕКА, 498 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

Новости Пятница, 19 ноября 2021 12:02
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 33693 ЧЕЛОВЕКА, 498 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

Сухум. 18 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 647 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 119 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ – 23, 4 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 82 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В Гудаутской ЦРБ скончались три пациента, женщина 85 лет и двое мужчин 65 и 70 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33693 человека. Зарегистрировано 498 летальных случаев. Выздоровели 27809 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 19 ноября 2021 12:04

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