ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 33693 ЧЕЛОВЕКА, 498 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

Сухум. 18 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 647 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 119 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ – 23, 4 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 82 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.