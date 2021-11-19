ЗА 10 МЕСЯЦЕВ НОВОАФОНСКУЮ ПЕЩЕРУ ПОСЕТИЛИ 415 185 ЭКСКУРСАНТОВ

По информации заместителя директора НАПК Беслана Пандария, за 10 месяцев пещеру посетили 415 185 экскурсантов (852 льготных).

Общий объем оказанных услуг (включая не экскурсионные услуги) составил 210 млн 383 тыс. рублей.

Общий объем расходов составил 119 млн 36 тыс. рублей. Основные расходы связаны с выплатой заработной платы – 54 млн 954 тыс. 900 рублей; налоги на зарплату – 10 млн 991 тыс. рублей; НДС – 15 млн 383 тыс. рублей; отчисления за амортизацию основных фондов – 6 млн 223 тыс. рублей; отчисления в бюджет Гудаутского района – 41 млн 518 тыс. рублей.

Сумма других расходов (оплата электроэнергии, налог на землю, налог на имущество, оплата услуг сторонних организаций) составила 4 млн 916 тыс рублей.

Прибыль предприятия за 10 месяцев 2021 года составляет 76 млн 336 тыс. рублей.

Вместе с тем, как отметил заместитель директора комплекса, после замены подвижного состава электропоезда, остается нерешенным вопрос замены железнодорожного полотна. Однако специфические особенности пещерного тоннеля пока не позволяют произвести замену колеи, и руководство пещеры ищет технические возможности решения данного вопроса.

Беслан Пандария обратился к премьеру с ходатайством о повышении цен на экскурсионные билеты, уровень которых не менялся правительством с 2014 года.

Главе администрации Нового Афона поручено представить предложения, выработанные совместно с дирекцией пещерного комплекса, по наведению порядка на прилегающей к зданию территории – организации удобного для экскурсантов процесса высадки и посадки в автобусы, стоянок для ожидания и упорядочения размещения объектов торговли и общественного питания.