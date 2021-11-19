ЗАДЕРЖАНЫ СОВЕРШИВШИЕ ПОБЕГ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 19 ноября 2021. Абхазия-Информ . В результате слаженной работы сотрудников центрального аппарата МВД, отдела уголовного розыска УВД по г. Сухум и оперативного состава Гулрыпшского районного отдела внутренних дел в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по ул. Акиртава в г. Сухум задержаны совершившие днем ранее побег из отделения строгого наблюдения Республиканской психиатрической больницы Атейба Чакуа Зурабович 1982 г.р., уроженец села Джирхва Гудаутского района, и Бейя Роман Павлович 1997 г.р., уроженец г. Гагра.