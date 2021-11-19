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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНЫ СОВЕРШИВШИЕ ПОБЕГ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новости Пятница, 19 ноября 2021 12:26
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ЗАДЕРЖАНЫ СОВЕРШИВШИЕ ПОБЕГ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 19 ноября 2021. Абхазия-Информ. В результате слаженной работы сотрудников центрального аппарата МВД, отдела уголовного розыска УВД по г. Сухум и оперативного состава Гулрыпшского районного отдела внутренних дел в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по ул. Акиртава в г. Сухум задержаны совершившие днем ранее побег из отделения строгого наблюдения Республиканской психиатрической больницы Атейба Чакуа Зурабович 1982 г.р., уроженец села Джирхва Гудаутского района, и Бейя Роман Павлович 1997 г.р., уроженец г. Гагра.

Вышеназванным гражданам были установлены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре строгого типа.

Атейба Чакуа обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 99 и ч. 1 ст. 217 УК РА – убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку и незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, имевших место 19 августа 2019 года. Роман Бейя являлся обвиняемым в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 158 через ч. 3 ст. 29 УК РА - покушение на открытое хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, применением насилия не опасного для жизни и здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору с жителем Гудаутского района Мишелия Тимуром Суликовичем и жителем Гагрского района Кетия Амиром Феликсовичем, имевшим место 13.08.20 года в поселке Алахадзы Гагрского района.

Согласно постановлению Гагрского районного суда 9 февраля 2021 года гражданин Атейба был освобожден от уголовной ответственности с назначением принудительной меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре строгого типа. Тем же судом на принудительные меры содержания в условиях отделения строгого наблюдения психиатрической больницы с освобождением от уголовной ответственности был направлен 6 мая текущего года Бейя Роман Павлович.

В настоящее время по факту совершенного побега оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, управление собственной безопасности МВД проводит проверку в отношении сотрудников, осуществлявших охрану режимного блока медучреждения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 19 ноября 2021 12:30

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