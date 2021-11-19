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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ АЛЕКСАНДРОМ ВЛАСОВЫМ

Новости Пятница, 19 ноября 2021 12:47
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ АЛЕКСАНДРОМ ВЛАСОВЫМ

Сухум. 19 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял делегацию казаков из Краснодарского края во главе с заместителем губернатора Краснодарского края, атаманом Казачьего войска Александром Власовым. 

В своем приветствии глава государства подчеркнул, что в Абхазии с особой симпатией и пиететом относятся к Краснодарскому краю.

«Наши отношения носят дружественный характер на протяжении многих десятилетий. Народ Абхазии с благодарностью вспоминает вклад казаков и их бессмертный подвиг, который был совершен на территории Абхазии в тяжелые для нас времена», – сказал Аслан Бжания. 

Александр Власов ответил, что кубанские казаки планируют и дальше продолжать тесное сотрудничество с Абхазией и подчеркнул, что Абхазия всегда может рассчитывать на поддержку Кубанского казачьего войска.

Он также напомнил, что в Абхазии располагается Сухумский казачий отдел. В планах у казаков развитие отдела.

«В первую очередь, мы хотели бы, чтобы отдел оказывал здесь на месте  поддержку органам государственной и муниципальной власти. Насколько нам известно, казаки принимали в этом году участие в ликвидации последствий стихии. Конечно же, важно и патриотическое воспитание. Мы готовы принимать в Краснодарском  крае  детей-казачат  не только из Сухума. Мы реализуем нашу программу на будущий год, но с учетом конечно же эпидемиологической обстановки в мире. Мы настроены только на сотрудничество, дружбу и взаимную помощь», – сказал Власов. 

Президент отметил важность нравственного и патриотического воспитания детей. «Мы с большим удовольствием к этим программам подключим наших детей», – сказал Бжания. 

В ходе встречи президент обсудил с гостями широкий круг вопросов. 

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 19 ноября 2021 12:49

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