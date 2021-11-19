ШКОЛЬНИКИ ИЗ СЕЛ И ПОСЕЛКОВ ПОСЕТИЛИ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ В ГАГРЕ
Сухум. 19 ноября 2021. Абхазия-Информ. По инициативе депутата Парламента Республики Абхазия Алмасхана Барциц у школьников из сел, относящихся к его округу, появилась возможность посетить Колесо обозрения в Гагре.
Его инициативу поддержали глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш, его заместитель Алхас Барциц и ООО «Айда».
В Гагру приехали воспитанники Колдахварского интерната и школьники из села Агараки. Ребят сопровождали учителя. По завершению экскурсии детей угостили сладостями и горячим чаем.
Маленькие гости получили яркие впечатления, а те, кто впервые прокатился на Колесе обозрения были счастливы.
По словам Алмасхана Барциц, пока держится теплая погода, в Гагру пригласят школьников и из других поселков.
Этой осенью на экскурсию в Гагру приезжали учащиеся из Ткуарчальского и Очамчырского районов.
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