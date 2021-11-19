ШКОЛЬНИКИ ИЗ СЕЛ И ПОСЕЛКОВ ПОСЕТИЛИ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ В ГАГРЕ

Сухум. 19 ноября 2021. Абхазия-Информ. По инициативе депутата Парламента Республики Абхазия Алмасхана Барциц у школьников из сел, относящихся к его округу, появилась возможность посетить Колесо обозрения в Гагре.

Его инициативу поддержали глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш, его заместитель Алхас Барциц и ООО «Айда».