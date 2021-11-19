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Абхазия Информ

ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ТУРИЗМУ

Новости Пятница, 19 ноября 2021 13:08
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ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ТУРИЗМУ

Сухум. 19 ноября 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Республики Абхазия Теймураз Хишба принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Глава туристического ведомства рассказал об абхазо-российском сотрудничестве в сфере туризма, в том числе и по развитию туристской индустрии.

В рамках обсуждения развития туристической инфраструктуры была отмечена необходимость возобновления морское туристического маршрута Сухум – Сочи –Геленджик – Крым.

В апреле 2022 года состоится выездное заседание рабочей группы Комитета, в рамках которого пройдёт обсуждение совместных туристических проектов с Республикой Абхазия.

Говоря о планах выездных рабочих групп депутат Государственной Думы Алексей Волоцков внес предложение о проведении выездного совещания в Абхазии. Эта инициатива была поддержана единогласно.

Теймураз Хишба в эти дни находится с рабочей поездкой в российской столице, где проводит ряд встреч в государственных туристических ведомствах.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 19 ноября 2021 13:09

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