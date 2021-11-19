 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН

МОСКВА, РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор – с…
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ ИЗУЧАТ СИТУАЦИЮ С КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 19 ноября 2021 14:02
Оцените материал
(0 голосов)
СТАВРОПОЛЬСКИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ ИЗУЧАТ СИТУАЦИЮ С КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ

Сухум. 19 ноября 2021. Абхазия-Информ. В Абхазию с рабочим визитом приехали представители Ставропольского противочумного института, которые координируют и отслеживают эпидемиологическую ситуацию по новой короновирусной инфекции в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России.  

«В настоящий период времени в этих округах эпидситуация только стабилизировалась. В нашей республике наблюдается большой процент снижения. Специалисты института приехали убедиться в том, что антиковидные меры, которые были приняты, дали положительный результат», – проинформировала министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Людмила Скорик.

По ее словам, активность населения в плане вакцинации возросла, и это также дало свой положительный эффект.

«Немного будет перестроена работа по вакцинации населения. Мы будем выдавать в кабинеты вакцинопрофилактики достаточное количество препарата, чтобы жители республики могли без предварительной записи прийти и сделать прививку», – отметила Людмила Скорик.

Абхазия приобрела 6 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Эта первая часть из заявленных 30 тысяч доз, которые будут доставляться в республику по мере необходимости.

Работа по вакцинации не будет останавливаться ни на один день. На всех прививочных пунктах также есть вакцина от гриппа «Гриппол Плюс», которую можно совместить с вакциной против коронавирусной инфекции.

«Сделав обе эти прививки, мы защитим себя, свое здоровье сразу от двух вирусных инфекций», – отметила Людмила Скорик.

Специалисты Ставропольского противочумного института будут отслеживать эпидситуацию в Абхазии до декабря месяца. Это будут периодически сменяющиеся группы, в состав которых входят эпидемиолог и специалист лабораторной диагностики.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 19 ноября 2021 14:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ТУРИЗМУ НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ ПРЕПАРАТОМ «СПУТНИК V» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.