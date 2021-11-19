СТАВРОПОЛЬСКИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ ИЗУЧАТ СИТУАЦИЮ С КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ

Сухум. 19 ноября 2021. Абхазия-Информ . В Абхазию с рабочим визитом приехали представители Ставропольского противочумного института, которые координируют и отслеживают эпидемиологическую ситуацию по новой короновирусной инфекции в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России.

«В настоящий период времени в этих округах эпидситуация только стабилизировалась. В нашей республике наблюдается большой процент снижения. Специалисты института приехали убедиться в том, что антиковидные меры, которые были приняты, дали положительный результат», – проинформировала министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Людмила Скорик.

По ее словам, активность населения в плане вакцинации возросла, и это также дало свой положительный эффект.

«Немного будет перестроена работа по вакцинации населения. Мы будем выдавать в кабинеты вакцинопрофилактики достаточное количество препарата, чтобы жители республики могли без предварительной записи прийти и сделать прививку», – отметила Людмила Скорик.

Абхазия приобрела 6 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Эта первая часть из заявленных 30 тысяч доз, которые будут доставляться в республику по мере необходимости.

Работа по вакцинации не будет останавливаться ни на один день. На всех прививочных пунктах также есть вакцина от гриппа «Гриппол Плюс», которую можно совместить с вакциной против коронавирусной инфекции.

«Сделав обе эти прививки, мы защитим себя, свое здоровье сразу от двух вирусных инфекций», – отметила Людмила Скорик.

Специалисты Ставропольского противочумного института будут отслеживать эпидситуацию в Абхазии до декабря месяца. Это будут периодически сменяющиеся группы, в состав которых входят эпидемиолог и специалист лабораторной диагностики.

Об этом сообщает сайт Минздрава.