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Абхазия Информ

НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ ПРЕПАРАТОМ «СПУТНИК V»

Новости Пятница, 19 ноября 2021 14:07
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НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ ПРЕПАРАТОМ «СПУТНИК V»

Сухум. 19 ноября 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения провел совещание с участием главных врачей медицинских учреждений республики. Главная тема – вакцинация населения.

Эдуарда Бутба проинформировали о том, что все пункты вакцинации работают в прежнем режиме. Для удобства жителей в Пицунде будет открыт дополнительный пункт вакцинации.

В районы препарат будет доставлять не ежедневно, а большими партиями на определенное количество дней.

Если ранее сотрудникам ЦРБ приходилось ежедневно ездить в Сухум за вакциной, то теперь препарат будет храниться на местах. Для этого Минздрав обеспечил районные медучреждения морозильными камерами и генераторами для бесперебойной подачи электроэнергии. Также определены ответственные лица, которые в круглосуточном режиме будут отслеживать условия хранения вакцины.

По городу Сухум и Сухумскому району выдача препарата будет производиться как и прежде, в ежедневном формате. «Спутник V» будут доставлять в пункты вакцинации со склада Минздрава.

На данный момент вакцинация «Спутник лайт» будет остановлена. Имеющиеся 500 доз препарата будут направлены на ревакцинацию граждан, которые ранее уже привились двухкомпонентым препаратом «Спутник V».  

На совещании также говорили и о выдаче сертификатов и QR-кодов. Гражданам, не получившим сообщение с логином и паролем, необходимо обратиться в пункт вакцинации где им выдавался сертификат, для внесения данных в единую базу.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 19 ноября 2021 14:25

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