ОППОЗИЦИЯ ТРЕБУЕТ ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ НА ГОСКАНАЛЕ

Сухум. 19 ноября 2021. Абхазия-Информ. Народно-патриотический союз Абхазии обратился к руководству АГТРК с требованием проводить регулярные прямые эфиры на общественно-политические темы с участием представителей объединённой оппозиции.

Руководство НПСА обратилось с предложением провести первый прямой эфир на актуальную тему: «Обеспечение общественной безопасности в связи с кризисом в правоохранительной системе Республики Абхазия, причины и пути выхода».

В НПСА считают, со сменой руководства Абхазии в 2020 году на государственном канале прекратились регулярные прямые эфиры по актуальным вопросам с приглашением чиновников, общественных деятелей и оппозиции.