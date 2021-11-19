ОППОЗИЦИЯ ТРЕБУЕТ ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ НА ГОСКАНАЛЕ
Сухум. 19 ноября 2021. Абхазия-Информ. Народно-патриотический союз Абхазии обратился к руководству АГТРК с требованием проводить регулярные прямые эфиры на общественно-политические темы с участием представителей объединённой оппозиции.
Руководство НПСА обратилось с предложением провести первый прямой эфир на актуальную тему: «Обеспечение общественной безопасности в связи с кризисом в правоохранительной системе Республики Абхазия, причины и пути выхода».
В НПСА считают, со сменой руководства Абхазии в 2020 году на государственном канале прекратились регулярные прямые эфиры по актуальным вопросам с приглашением чиновников, общественных деятелей и оппозиции.
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