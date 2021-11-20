ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 126 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 19 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 476 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 126 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 56 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Гагрской ЦРБ – 23, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.