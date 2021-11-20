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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 126 ЧЕЛОВЕК

Новости Суббота, 20 ноября 2021 12:29
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 126 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 19 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 476 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 126 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 56 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Гагрской ЦРБ – 23, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 80 лет.

В российском военном госпитале умерла женщина 1941 г.р.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33819 человек. Зарегистрировано 500 летальных случаев. Выздоровели 27870 человек.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 20 ноября 2021 12:31

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