ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕРВЫМ ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба, советник-посланник посольства Абхазии в РФ Мадина Авидзба, помощник министра здравоохранения России Оксана Гусева, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Александра Усачева.

Эдуард Бутба и Виктор Фисенко обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии.

«Российская сторона выразила готовность, как и прежде, оказывать помощь в лечении наших граждан от коронавирусной инфекции. Также была достигнута договоренность проводить онлайн-конференции с абхазскими докторами в части консультаций, как взрослого, так и детского населения», – сообщил Эдуард Бутба.

На встрече обсудили возможность приобретения дефицитных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, таких как «Актемра», «Артлегия» и «Илсира».

«Минздрав России окажет нам всевозможное содействие в решении данной проблемы», - отметил Эдуард Бутба.

Также министр и Виктор Фисенко обсудили вопрос строительства нового кардиоцентра на базе Сухумской городской клинической больницы, возможность признания QR-кодов и сертификатов Минздрава Абхазии на территории Российской Федерации, и вопросы сотрудничества двух ведомств в рамках существующих договоров.

В завершении встречи Эдуард Бутба и Виктор Фисенко обменялись памятными подарками.