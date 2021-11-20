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Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕРВЫМ ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Новости Суббота, 20 ноября 2021 12:31
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ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕРВЫМ ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Сухум. 20 ноября 2021. Абхазия-Информ. Состоялась встреча министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутба с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко.

Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба, советник-посланник посольства Абхазии в РФ Мадина Авидзба, помощник министра здравоохранения России Оксана Гусева, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Александра Усачева.

Эдуард Бутба и Виктор Фисенко обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии.

«Российская сторона выразила готовность, как и прежде, оказывать помощь в лечении наших граждан от коронавирусной инфекции. Также была достигнута договоренность проводить онлайн-конференции с абхазскими докторами в части консультаций, как взрослого, так и детского населения», – сообщил Эдуард Бутба.

На встрече обсудили возможность приобретения дефицитных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, таких как «Актемра», «Артлегия» и «Илсира».

«Минздрав России окажет нам всевозможное содействие в решении данной проблемы», - отметил Эдуард Бутба.

Также министр и Виктор Фисенко обсудили вопрос строительства нового кардиоцентра на базе Сухумской городской клинической больницы, возможность признания QR-кодов и сертификатов Минздрава Абхазии на территории Российской Федерации, и вопросы сотрудничества двух ведомств в рамках существующих договоров.

В завершении встречи Эдуард Бутба и Виктор Фисенко обменялись памятными подарками.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 20 ноября 2021 12:44

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