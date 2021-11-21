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Абхазия Информ

110 ЗАБОЛЕВШИХ И ДВА ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ ОТ COVID-19

Новости Воскресенье, 21 ноября 2021 17:45
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110 ЗАБОЛЕВШИХ И ДВА ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ ОТ COVID-19

Сухум. 20 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 335 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 110 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 23, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 73 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В российском военном госпитале умерла женщина 1939г.р и мужчина 1938 г.р

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33929 человек. Зарегистрировано 502 летальных случая. Выздоровели 27870 человек.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 21 ноября 2021 17:47

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