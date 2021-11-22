ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 22 ноября 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий подвергнут проверке торговый объект в г. Сухуме. Обнаружена продовольственная продукция в количестве 480 ед., ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.

На таможенном посту «Псоу» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий подвергнут проверке пассажирский поезд, следовавший со стороны Российской Федерации. В ходе проверки у гражданки Республики Абхазия обнаружены незадекларированные предметы одежды, общий вес которых составил 80 кг.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухуме в торговом объекте обнаружена партия предметов одежды на общую стоимость 168 000 руб., ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства РА.



По данным правонарушениям вынесены постановления о наложении административного взыскания.