Сухум. 22 ноября 2021. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района проводится процессуальная проверка по факту оказанного вооруженного сопротивления со стороны Кетия А.Ф. и Хагуш О.Р. оперативным сотрудникам министерства внутренних дел Республики Абхазия при попытке задержания последних с целью предотвращения спланированного посягательства на жизнь оперативного сотрудника УВД по Гагрскому району, имевшего место 16 ноября 2021 года примерно в 07:30 часов в городе Гагра на пересечении улиц Демерджипа и Кабардинская, в ходе которого во избежание наступления тяжких последствий злоумышленникам была дана возможность скрыться.

Отступив на удаленную дистанцию, Хагуш О.Р., действуя умышленно, произвел прицельные выстрелы в направлении сотрудников милиции, а Кетия А.Ф., угрожая взрывом гранаты, вытащил имевшийся под верхней одеждой обрез с целью его применения, в результате чего сотрудники милиции, пресекая посягательство на их жизнь, произвели ответную стрельбу из табельного оружия, причинив Кетия А.Ф. огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, и Хагуш О.Р. ранение в правое плечо.

По результатам проведенных следственных действий и сбора фактических данных прокуратурой Гагрского района будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.