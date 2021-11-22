 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН

МОСКВА, РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор – с…
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОБЕДИЛИ В ТУРНИРЕ

Новости Понедельник, 22 ноября 2021 15:34
Оцените материал
(0 голосов)
ПОБЕДИЛИ В ТУРНИРЕ

Сухум. 22 ноября 2021. Абхазия-Информ. Команда «Сухум» Управления по делам молодежи и спорта Администрации столицы стала победителем турнира по футболу, памяти игрока сухумской сборной «Динамо», ветерана Отечественной войны 1992-93гг. Варлама Лакрба.

Турнир прошел 21 ноября в Cухуме, на городском стадионе, носящем его имя, где проводится ежегодно.

Юные футболисты обыграли в финале команду «Динамо» со счетом 4:3, одержав волевую победу.

Лучшим игроком турнира признан Мирослав Рагимов, а лучшим нападающим Давид Иосава.

Тренирует команду «Сухум» Ираклий Кация.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 22 ноября 2021 15:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА УСТАНОВКА БОРДЮРНЫХ КАМНЕЙ НА УЛИЦЕ АБАЗИНСКАЯ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.