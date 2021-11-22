ПОБЕДИЛИ В ТУРНИРЕ

Сухум. 22 ноября 2021. Абхазия-Информ. Команда «Сухум» Управления по делам молодежи и спорта Администрации столицы стала победителем турнира по футболу, памяти игрока сухумской сборной «Динамо», ветерана Отечественной войны 1992-93гг. Варлама Лакрба.

Турнир прошел 21 ноября в Cухуме, на городском стадионе, носящем его имя, где проводится ежегодно.