ПОБЕДИЛИ В ТУРНИРЕ
Сухум. 22 ноября 2021. Абхазия-Информ. Команда «Сухум» Управления по делам молодежи и спорта Администрации столицы стала победителем турнира по футболу, памяти игрока сухумской сборной «Динамо», ветерана Отечественной войны 1992-93гг. Варлама Лакрба.
Турнир прошел 21 ноября в Cухуме, на городском стадионе, носящем его имя, где проводится ежегодно.
Юные футболисты обыграли в финале команду «Динамо» со счетом 4:3, одержав волевую победу.
Лучшим игроком турнира признан Мирослав Рагимов, а лучшим нападающим Давид Иосава.
Тренирует команду «Сухум» Ираклий Кация.